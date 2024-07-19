В Суздале стартует юбилейный, 10 забег по пересеченной местности с элементами кросса - Голден Ринг...

В Суздале стартует юбилейный, 10 забег по пересеченной местности с элементами кросса - Голден Ринг Ультра ТрейлЭто крупнейший фестиваль для любителей бега и здорового образа жизни. На нем около 7 тысяч атлетов.Забег - юбилейный, в рамках празднования масштабного тысячелетия. Участников ждут экстремальный трейл, ночной старт, дистанция ультрамарафона - 109 километров, а для самых маленьких бегунов - 1 километр.Забеги будут проходить три дня - до 21 июля.Маршруты охватывают около трехсот уникальных исторических и архитектурных памятников природы и древней Руси. Победители могут выиграть до ста тысяч рублей.