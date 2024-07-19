В Меленках произошёл инцидент с местным жителем и полицейскими.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 31 мая 2024 года в отделение вневедомственной охраны по Меленковскому району поступил вызов с тревожной кнопки. На территории хоккейной коробки местный житель в состоянии опьянения стал вызывающе себя вести и нецензурно выражаться.Сотрудники полиции попытались пресечь действия обвиняемого и предложили покинуть территорию, однако получили отказ. Затем сотрудники предложили проехать в отдел для заполнения протокола об административном нарушении. С целью препятствия действиям сотрудников полиции обвиняемый стал хватать их за форму, толкать и бить кулаками по лицам.На данный момент дело передано в суд. Обвиняемый может получить наказание в виде заключения в тюрьме на пять лет.