Жителя Вязников заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в Следкоме, мужчина оскорбил свою знакомую, проживающую по соседству, а та пожаловалась своему
<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2024-zhitel-vyaznikov-snachala-oskorbil-znakomuyu-a-potom-chut-ne-ubil-ee-sozhitelya-kotoryj-prishel-zastupitsya.html" target="_blank">Житель Вязников сначала оскорбил знакомую, а потом чуть не убил ее сожителя, который пришел заступиться</a> - Жителя Вязников заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в Следкоме, мужчина оскорбил свою знакомую, проживающую по соседству, а та пожаловалась своему
[url=https://33live.ru/novosti/19-07-2024-zhitel-vyaznikov-snachala-oskorbil-znakomuyu-a-potom-chut-ne-ubil-ee-sozhitelya-kotoryj-prishel-zastupitsya.html]Житель Вязников сначала оскорбил знакомую, а потом чуть не убил ее сожителя, который пришел заступиться[/url] - Жителя Вязников заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в Следкоме, мужчина оскорбил свою знакомую, проживающую по соседству, а та пожаловалась своему