Жителя Вязников заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в Следкоме, мужчина оскорбил свою знакомую, проживающую по соседству, а та пожаловалась своему

Жителя Вязников заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в Следкоме, мужчина оскорбил свою знакомую, проживающую по соседству, а та пожаловалась своему сожителю. Возлюбленный решил заступиться и пришел к обвиняемому, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта фигурант достал нож. Им он нанес потерпевшему множество ударов. И все-таки раненый мужчина смогу убежать.