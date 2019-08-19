Певица Анита Цой опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Исполнительница поразила поклонников своей открытостью и отсутствием стеснения.

Певица Анита Цой опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Исполнительница поразила поклонников своей открытостью и отсутствием стеснения.На снимке звезда позирует лежа на яхте в темно-синем слитном купальнике. Стоит отметить, что на ее лице нет ни капли макияжа.Само фото не отретушировано и без фильтров. Анита не стесняется своих особенностей фигуры и открыто демонстрирует их. Например, в кадре видно небольшую складочку на животе, но артистку это не смутило."Доброе утро. Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу", – подписала фото звезда.Реакция поклонников была довольно неоднозначной. Некоторые отметили, что выкладывать фото с недостатками было весьма опрометчивым решением. Другие, наоборот, поддержали Аниту. Они стали заваливать ее комплиментами. "Дорогая Анита, вы прекрасны и у вас шикарная фигура! И не надо вам худеть!", – отметил фолловер."Очень красивое фото с красивой женщиной!", – заявила фанатка.К слову, где именно отдыхает Цой, установить не удалось. Она не отмечает геолокацию на фотографиях, чем вызывает сильное любопытство у своих фанатов.