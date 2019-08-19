Союз Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считается одним из самых прочных и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Артисты полностью доверяют друг другу. Даже если одного из них снимают целующимся с другим партнером.

Союз Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считается одним из самых прочных и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Артисты полностью доверяют друг другу. Даже если одного из них снимают целующимся с другим партнером.В Сети появились кадры, на которых Алексей Чумаков запечатлен обнимающим и целующим темноволосую женщину с короткими волосами. Ее выбрал сам популярный исполнитель из сотен кандидаток среди участниц кастинга в его Instagram-аккаунте.Речь идет о ремейке песни Валерия Меладзе "Я не могу без тебя". Интересно, что режиссером клипа стал также , выступивший и в роли главного героя. По сюжету, ему предстоит немало интимных сцен с привлекательной брюнеткой. Популярный исполнитель остался доволен проделанной работой."Я безмерно благодарен судьбе, а также глубоко уважаемым мною друзьям и коллегам — Константину и Валерию Меладзе — за доверие и идею записать эту красивую композицию. В видеоверсии я постарался показать историю глубокого чувства, которое поражает человека и живет, несмотря ни на какие стихийные бедствия, жизненные неурядицы и обстоятельства. Сама любовь — эмоционально масштабнее, нежели любая стихия. Вас ждут яркие и чувственные сцены, неожиданный поворот и красивая музыка", – цитирует Алексея Чумакова .Неизвестно, как на съемки этого клипа отреагировала супруга артиста, популярная певица . В своих интервью влюбленные не раз давали понять, что доверяют друг другу, несмотря на постоянно муссирующиеся в Сети пересуды о проблемах в их отношениях.