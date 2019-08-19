Помощник и друг легендарного актера Артур Согомонян рассказал, когда тот
выйдет из больницы. Также он сообщил, чем первым делом собирается заняться Армен
Джигарханян.
Помощник и друг легендарного актера Артур Согомонян рассказал, когда тот
выйдет из больницы. Также он сообщил, чем первым делом собирается заняться Армен
Джигарханян.
Выяснилось, что госпитализированного 14 августа народного артиста СССР выпишут 19-го,
либо 20 августа. И дома сидеть он, судя по всему, не намерен.
"Завтра утром он уже точно
будет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр", – цитирует
Артура Согомоняна . Кроме того, он подчеркнул, что
попадание 83-летнего актера в больницу не было связано с экстренной
госпитализацией из-за резкого ухудшения здоровья.
По словам помощника Армена Джигарханяна, на самом деле
знаменитость планово положили под капельницу. Сейчас он чувствует себя
нормально.
Напомним, ранее друг звезды театра и кино, кинопродюсер Марк
Рудинштейн сообщил, что у просто поднялся сахар в крови и его должны выписать через
три-четыре дня. Но обозначенный срок уже прошел.
Как писали "Дни.ру", по
некоторым данным, 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили
кардиостимулятор последнего поколения. Как утверждает Telegram-канал Mash, уже самостоятельно передвигается по палате и отделению. Пока он
мало говорит, но есть явная положительная динамика.