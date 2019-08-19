Помощник и друг легендарного актера Артур Согомонян рассказал, когда тот выйдет из больницы. Также он сообщил, чем первым делом собирается заняться Армен Джигарханян.

Помощник и друг легендарного актера Артур Согомонян рассказал, когда тотвыйдет из больницы. Также он сообщил, чем первым делом собирается заняться АрменДжигарханян.Выяснилось, что госпитализированного 14 августа народного артиста СССР выпишут 19-го,либо 20 августа. И дома сидеть он, судя по всему, не намерен."Завтра утром он уже точнобудет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр", – цитируетАртура Согомоняна . Кроме того, он подчеркнул, чтопопадание 83-летнего актера в больницу не было связано с экстреннойгоспитализацией из-за резкого ухудшения здоровья.По словам помощника Армена Джигарханяна, на самом делезнаменитость планово положили под капельницу. Сейчас он чувствует себянормально.Напомним, ранее друг звезды театра и кино, кинопродюсер МаркРудинштейн сообщил, что у просто поднялся сахар в крови и его должны выписать черезтри-четыре дня. Но обозначенный срок уже прошел.Как писали "Дни.ру", понекоторым данным, 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установиликардиостимулятор последнего поколения. Как утверждает Telegram-канал Mash, уже самостоятельно передвигается по палате и отделению. Пока онмало говорит, но есть явная положительная динамика.