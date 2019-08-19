Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск программы Пусть
говорят резонансному уголовному делу, которое произошло в Волгодонске ночью 10
сентября 2018 года. 25-летний Павел Решетников подозревался в убийстве, пришел
в полицию с повинной, а после молодого мужчину освободили из-под стражи прямо в
зале суда.
Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск программы "Пусть
говорят" резонансному уголовному делу, которое произошло в Волгодонске ночью 10
сентября 2018 года. 25-летний Павел Решетников подозревался в убийстве, пришел
в полицию с повинной, а после молодого мужчину освободили из-под стражи прямо в
зале суда.
В студии программы "Пусть говорят" появился Павел
Решетников. Молодой мужчина поведал, что совершил убийство, защищая свою жизнь.
"Из магазина мой друг вышел с двумя парнями, вот в этом
месте его начали бить. Подбежал драку разнимать. Весь конфликт утихомирился,
вроде все стало нормально, у нас было время от них уйти. Они за нами побежали,
человек 12 их было, не меньше. Начали нам кричать вслед угрозы. Мы испугались,
начали от них убегать в сторону Вадима, где он живет", – рассказал Решетников в
эфире "Пусть говорят".
Павел и его друг Вадим забежали в подъезд. По словам Решетникова, в квартире
друга он выждал 20 минут и пошел домой – там волновалась мама. Павел взял у
друга маленький кухонный ножик. На пути к дому Решетников и его приятель вновь
наткнулись на ту же компанию. Павел попытался убежать, однако его догнал
20-летний Роман Сташенин. В потасовке
Решетников
нанес смертельное ранение
оппоненту.
"Он был просто физически сильнее меня подготовлен. На ходу я
ему крикнул: "Стой, у меня нож". Он на меня, получается, с камнем напрыгнул. Я
только успел поставить блок над своей головой, чтобы камень не попал в мою
голову. Я наотмашь отмахнулся и забежал в подъезд", – говорит Павел.
Решетников был задержан – он сотрудничал со следствием.
Притом, от удара ножом он не отказывался.
В Волгодонском суде Ростовской области состоялся суд присяжных,
и они посчитали убийство "непредумышленным". Павел Решетников был полностью
оправдан.
Родственники Романа Сташенина не могут смириться с решением
Фемиды. Близкие убитого подали апелляцию.
Отец Романа – Сергей Сташенин – уверен, что Решетников
совершил преднамеренное преступление. Мужчина тоже приехал на
Сергей рассказал, что конфликт начался в магазине, Вадим оскорбил продавщицу. Товарищ Романа – Константин – вывел его из здания, у них завязалась драка. Вскоре подошел Решетников.
По словам безутешного отца, Павел нанес Константину два удара, забрал друга и ушел.Приятелей никто не преследовал. Более того,
Павел и Вадим, вооружившись ножом и двумя молотками, вернулись,
чтобы продолжить потасовку. По словам Сташенина-старшего, Павел употребляет
наркотики и трижды выступал фигурантом уголовного дела. В студии Сергей Сташенин сообщил, что адвокат Павла Решетникова давил на следствие.