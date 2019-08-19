Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск программы Пусть говорят резонансному уголовному делу, которое произошло в Волгодонске ночью 10 сентября 2018 года. 25-летний Павел Решетников подозревался в убийстве, пришел в полицию с повинной, а после молодого мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск программы "Пустьговорят" резонансному уголовному делу, которое произошло в Волгодонске ночью 10сентября 2018 года. 25-летний Павел Решетников подозревался в убийстве, пришелв полицию с повинной, а после молодого мужчину освободили из-под стражи прямо взале суда.В студии программы "Пусть говорят" появился ПавелРешетников. Молодой мужчина поведал, что совершил убийство, защищая свою жизнь."Из магазина мой друг вышел с двумя парнями, вот в этомместе его начали бить. Подбежал драку разнимать. Весь конфликт утихомирился,вроде все стало нормально, у нас было время от них уйти. Они за нами побежали,человек 12 их было, не меньше. Начали нам кричать вслед угрозы. Мы испугались,начали от них убегать в сторону Вадима, где он живет", – рассказал Решетников вэфире "Пусть говорят".Павел и его друг Вадим забежали в подъезд. По словам Решетникова, в квартиредруга он выждал 20 минут и пошел домой – там волновалась мама. Павел взял удруга маленький кухонный ножик. На пути к дому Решетников и его приятель вновьнаткнулись на ту же компанию. Павел попытался убежать, однако его догнал20-летний Роман Сташенин. В потасовкеРешетниковнанес смертельное ранениеоппоненту."Он был просто физически сильнее меня подготовлен. На ходу яему крикнул: "Стой, у меня нож". Он на меня, получается, с камнем напрыгнул. Ятолько успел поставить блок над своей головой, чтобы камень не попал в моюголову. Я наотмашь отмахнулся и забежал в подъезд", – говорит Павел.Решетников был задержан – он сотрудничал со следствием.Притом, от удара ножом он не отказывался.В Волгодонском суде Ростовской области состоялся суд присяжных,и они посчитали убийство "непредумышленным". Павел Решетников был полностьюоправдан.Родственники Романа Сташенина не могут смириться с решениемФемиды. Близкие убитого подали апелляцию.Отец Романа – Сергей Сташенин – уверен, что Решетниковсовершил преднамеренное преступление. Мужчина тоже приехал наСергей рассказал, что конфликт начался в магазине, Вадим оскорбил продавщицу. Товарищ Романа – Константин – вывел его из здания, у них завязалась драка. Вскоре подошел Решетников.По словам безутешного отца, Павел нанес Константину два удара, забрал друга и ушел.Приятелей никто не преследовал. Более того,Павел и Вадим, вооружившись ножом и двумя молотками, вернулись,чтобы продолжить потасовку. По словам Сташенина-старшего, Павел употребляетнаркотики и трижды выступал фигурантом уголовного дела. В студии Сергей Сташенин сообщил, что адвокат Павла Решетникова давил на следствие.