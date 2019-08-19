Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он вызвал довольно противоречивую реакцию у публики.

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он вызвал довольно противоречивую реакцию у публики.Под снимком исполнительница рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем. А связано это с многочисленными перелетами."В последние дни лета концерты и перелеты у меня почти каждый день. Сегодня снова в полете, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится "на бегу"", – призналась артистка.Кроме того, Анна напомнила подписчикам, что в Москве сейчас проходит Медовый и Яблочный Спас. "Я уже рассказывала, что поддерживаю не только локальное, но и сезонное производство. Ведь август так богат на урожай. Природа будто осыпает нас полезностями и вкусностями. И если не все могут поехать за город, то то же самое есть в парках Москвы", – подчеркнула певица.Сама она, кстати, тоже собирается ехать за восстанавливающими продуктами, такими как яблоки. Только сделать она сможет это только после возвращения в Москву.Поклонников смутила подпись под постом. Они всерьез начали переживать о здоровье звезды."Солнышко, береги здоровье, ведь оно важнее!", – обратилась к Нюше обеспокоенная фанатка.Многие пользователи Сети также отметили, что исполнительница явно переборщила с губами. По их мнению, ей ни к лицу. Они подчеркнули, артистка очень изменилась после замужества.