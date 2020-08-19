Демократическая партия США окончательно определилась с кандидатом, который будет выдвигаться от партии на предстоящих президентских выборах.

Этим утром решение озвучили на общенациональном съезде, который накануне открылся в штате Висконсин. По результатам голосования победу ожидаемо одержал 77-летний Джо Байден — он получил 3,5 тыс. голосов демократов. Победитель уже пообещал выступить с официальной речью, в которой он выразит согласие представлять Демократическую партию на выборах президента США.Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса. Поддержку Байдену выразили многие американские политики с мировым именем. Большинство из них, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, много говорили о бездарном правлении нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и старались не забыть ни одной ошибки, которую допустил нынешний лидер.