Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец предложила ввести в российских школах курс медицинской грамотности. Свою инициативу она направила министру ..

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец предложила ввести в российских школах курс медицинской грамотности. Свою инициативу она направила министру просвещения Сергею Кравцову, передаетПо мнению Волынец, в свете пандемии коронавируса курс позволит ученикам узнать больше о вирусах, путях их распространения и способах защиты от них. Детей научат правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты и мерах предосторожности во время эпидемий. Кроме того, школьникам расскажут, как укрепить здоровье с помощью правильного питания и здорового образа жизни, сообщает .