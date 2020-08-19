Предложение действует до конца августа

ГК ВТБ Лизинг совместно с Fiat Chrysler Automobiles запустили новую совместную акцию по покупке модели Doblo на специальных условиях. При приобретении фургона Fiat Doblo Cargo в лизинг на два года выгода клиента может составить более 370 тысяч руб. (при рекомендованной розничной цене от 1,365 млн руб.), минивэна Fiat Doblo Panorama – около 389 тысяч руб. (при рекомендованной розничной цене от 1,32 млн руб.) Доступны к приобретению в рамках акции различные комплектации модели. Предложение действует до конца августа.При авансе в размере 20% и сроке лизинга два года ежемесячный платеж за первую модель составит 47 тыс. руб., за вторую – 51 тыс. Размер скидки на автомобили будет равен 155 тыс. и 120 тыс. рублей от рекомендованной розничной цены, соответственно. Дополнительно можно сэкономить на налогах: 234 тыс. и 250 тыс. рублей.«Автомобили FIAT Professional очень востребованы для коммерческого использования среди наших клиентов. Объем продаж марки в нашем портфеле устойчиво растет: по итогам 2019 семи месяцев мы передали клиентам на 26% машин больше, чем годом ранее. В июле мы увидели полное восстановление спроса к пиковым значениям декабря и надеемся по итогам года также показать положительную динамику», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.