Участники сентябрьских дистанционных выборов в Госдуму смогут потратить призовые баллы в аптеках.

Участники сентябрьских дистанционных выборов в Госдуму смогут потратить призовые баллы в аптеках.Меньше месяца остается до старта выборов в Государственную Думу РФ. Жители российской столицы с 17 по 19 сентября смогут избрать депутатов не только традиционным способом, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на платформе . Специалисты обращают внимание на высокий уровень надежности данной системы и подчеркивают ее актуальность в период пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сократить социальные контакты.Москвичи, участвующие в онлайн-выборах, смогут заработать от десяти до ста тысяч призовых баллов в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Их можно направить на благотворительность или потратить на покупки у партеров программы. Так, к акции присоединились уже шесть аптечных сетей. Они готовы предоставить москвичам богатый ассортимент лекарств, медицинского оборудования и косметических средств.Всего в рамках акции "Миллион призов" будет разыграно 250 тысяч различных подарков. Самые везучие участники дистанционных выборов могут рассчитывать на автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве. Счастливые обладатели сертификатов на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов смогут потратить их на покупку продуктов, одежды, обуви, украшений, детских и спортивных товаров, цветов и лекарств по курсу "один балл – один рубль".Отметим, что подать заявку на участие в ДЭГ можно до 13 сентября включительно. Участвовать в онлайн-голосовании могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на сайте mos.ru.