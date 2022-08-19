В столице прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

В столице прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.Десятилетний план транспортного развития разделен на два периода – с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, уточнил Бочкарев. Программой предусмотрено создание связей для ранее разрозненных районов города, а также развитие дорожной сети на территориях новой застройки, включая реновацию, уточнил глава стройкомплекса.Он рассказал, что в ближайшие 10 лет в Москве построят около 600 километров дорог, 117 транспортных сооружений (мосты, эстакады, тоннели). Для удобства и безопасности пешеходов возведут 92 надземных и подземных перехода.Последние годы в столице активно формируется новый транспортный каркас. С 2012 года в городе построено 1033 километра дорог. Это 18% всей уличной-дорожной сети Москвы.В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще 188 километров дорог. Это не только улучшит транспортную ситуацию, но и за счет уменьшения числа пробок благотворно повлияет на экологию.Крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства в столице является Московский скоростной диаметр. Это объединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Магистраль длиной 68 километров протянется через весь города, распределит транспортные потоки, улучшит связность районов и разгрузит крупные трассы.Движение на Московском скоростном диаметре будет бессветофорным. Это значительно ускорит передвижение по Москве.Так, попасть из одного конца города в другой можно будет всего лишь 40 минут. Время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут. Завершить строительство МСД планируется в следующем году.Возведение северного участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе , сообщали ранее "Дни.ру". Осталось возвести два моста через реки Лихоборка и Яуза и эстакаду длиной 2,5 километра – крупнейшую в Европе.С 1 января 2023 года проехать по магистрали можно будет только на платной основе. Но для москвичей и жителей области сделано исключение – они будут передвигаться по скоростному диаметру бесплатно, мэр столицы Сергей Собянин.