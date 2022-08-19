Следователи и эксперты-криминалисты подразделений областной полиции по горячим следам выявили......

Следователи и эксперты-криминалисты подразделений областной полиции "по горячим следам" выявили... "лучшего по профессии". В центре профессиональной подготовки УВМД прошел региональный этап конкурса профмастерства.Сотрудники юстиции и полицейские-эксперты сдали теорию правовой и служебной подготовки, и экзамены по стрельбе из табельного оружия, физической и медицинской подготовке. Максимальное количество баллов среди представителей органов предварительного следствия набрала Екатерина Маркова, следователь из Мурома. А лучшим среди экспертов-криминалистов стал сотрудник экспертно-криминалистической лаборатории областного УМВД Сергей Покровский. Впереди у победителей - Всероссийский конкурс.