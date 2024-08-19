Анастасия Волочкова раскрыла личность нового избранника.

Анастасия Волочкова раскрыла личность нового избранника.Балерина "всея Руси" Анастасия Волочкова недавно заявила народу, что снова влюблена и счастлива. Поклонники сразу же стали строить предположения, кто мог стать избранником их любимицы. Подозревали даже певца Прохора Шаляпина, который в это же время оказывал знаки внимания своей давней подруге в соцсетях.Волочкова приняла решение не показывать фаворитов, находящихся рядом с ней, потому что устала от постоянного хейта в свой адрес. Но накануне все-таки не удержалась и похвалилась новым мужиком. В блоге балерина опубликовала снимок, где она сидит в автомобиле, склонив голову на плечо крупного мужчины."Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом", — такую подпись под фото оставила Волочкова.Правда, избранника Настя показала лишь частично, дав небольшую подсказку своим фанатам. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы "разведка" из поклонников смогла выяснить, кто сейчас занимает место в сердце Анастасии.Подписчики вспомнили, где видели это" надежное плечо" немного ранее. Они без труда узнали в нем продавца люст Андрея, к которому недавно приезжала балерина. Тогда она подарила ему мини-пуанты и поделилась наболевшим. Андрей с восхищением смотрел на артистку и, слушая, практически упал в ноги артистке, припав на одно колено.Настя рассказывала ранее, что в ее домашнем "Большом театре" упала люстра, она нашла такую же во владениях Андрея, чему была, несомненно, рада. В благодарность или от переизбытка эмоций, считают в Сети, Настя и сделала столь нежное фото с бизнесменом.