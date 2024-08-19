Более 80 издательств из России и Беларуси представили свои книги.

С 16 по 18 августа во Владимире состоялся фестиваль «Китоврас», который собрал более 120 мероприятий, включая 45 краеведческих, 11 концертов и 5 спектаклей. Местные жители с удовольствием принимали участие в различных мастер-классах. Более 80 издательств из России и Беларуси представили свои книги.Среди известных участников фестиваля были актриса и телеведущая Яна Поплавская, а также писатели Татьяна Толстая, Александра Маринина, Олег Блинов, Максим Кронгауз, Мария Семенова и Татьяна Дашкевич. Фестиваль привлек свыше 22 тысяч посетителей.