Светский обозреватель и журналист Отар Кушанашвили сделал заявление после того, как нелестно отозвался о попавшей в беду народной артистке России Ларисе Долиной.

Светский обозреватель и журналист Отар Кушанашвили сделал заявление после того, как нелестно отозвался о попавшей в беду народной артистке России Ларисе Долиной.Недавно стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Артистка, получив деньги после продажи квартиры, перевела их злоумышленникам. Так она лишилась порядка 150 миллионов рублей, пишут СМИ. Мимо этой новости не прошел Отар Кушанашвили в своем новом выпуске передачи "Каково?".Комментируя тот факт, что мошенники "вели" Ларису Долину полгода, светский обозреватель не выбирал выражения. Кушанашвили назвал исполнительницу хита "Погода в доме" идиотом, сорвавшись после на мат. Отар не понимает, почему все это время певице не пришла в голову мысль о злоумышленниках.Также он решил поглумиться над Ларисой Александровной, попросив у нее деньги на свое лечение от рака. Он имел в виду, что если артистку так легко "развести" на деньги, то и в этом случае может перевести тысячу-другую. Мол, наверняка еще что-то осталось.Когда в Сети начали обсуждать слова эмоционального Отара Кушанашвили как оскорбление в адрес Ларисы Долиной, он снова взял слово и попытался оправдаться. "Это не оскорбление, идиоты, это ирония", – написал журналист в своем телеграм-канале в понедельник, 19 августа.