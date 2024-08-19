Отар Кушанашвили жестко высказался в адрес Ларисы Долиной.

Отар Кушанашвили жестко высказался в адрес Ларисы Долиной.Недавно имя Ларисы Долиной прогремело на всю страну. Из-за мошенников она лишилась крупной суммы денег и элитой недвижимости в центре Москвы. Злоумышленники "обрабатывали" артистку с апреля, и все это время она скрывала, в какую ситуацию попала. Лишь недавно правда всплыла наружу.Это случилось, когда в пенаты Долиной приехали новые хозяева. Охрана отказалась пускать мать-одиночку, купившую квартиру звезды, и вызвала полицию. Тогда было заведено уголовное дело, в котором исполнительница хита" Погода в доме" выступает в качестве потерпевшей.Коллеги по цеху в большинстве своем поддержали Ларису Александровну. Интернет заполонили истории знаменитостей, оказавшихся в похожей ситуации. Однако нашлись и те, кто не стал подбирать слова и осудил артистку. Отар Кушанашвили, который в настоящее время лечится от онкологии, решил морально "добить" Долину.В своем YouTube-канале "Каково?!" он жестко высказался по этому поводу, назвав людей, который ведутся на подобные уловки идиотами. Кроме того, он заметил, что история тянулась с апреля, и возмутился, что певица все это время выполняла все, что ей говорили преступники.К слову, в Сети не меньшее осуждение получила дочь Долиной, которая, по ее словам, очень близка с ней. Поклонники не понимают, почему она не остановила мать от столь неразумного решения.