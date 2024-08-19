Никита Малинин стал участником Первого фестиваля актуального кино Талант, который в эти дни благодаря телеведущему Андрею Малахову и продюсеру Сергею Новожилову проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. С исполнителем хита Котенок поговорил корреспондент Дни.ру.

Никита Малинин стал участником Первого фестиваля актуального кино "Талант", который в эти дни благодаря телеведущему Андрею Малахову и продюсеру Сергею Новожилову проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. С исполнителем хита "Котенок" поговорил корреспондент "Дни.ру"."Я помню, как после развода родителей мне не хватало бати, – вспоминает Никита Малинин. – Хотя он нас не бросал – всегда присылал алименты, мы общались, он присылал подарки, раз в год виделись. Но не потому, что он не хотел чаще, а просто был очень занятым, востребованным артистом".Сегодня и сам Никита – востребованный музыкант. Он пишет музыку в разных жанрах, много выступает. Что же касается личной жизни, то 42-летний Никита Малинин уже четверть века женат, теперь планирует детей. Даже бросил курить, чтобы зачать здорового малыша. "Юношеский максимализм, когда хотелось жить только для себя, прошел, теперь хочется отдавать, делиться и воспитать достойного человека", – пояснил популярный исполнитель.Прекрасно он ладит со своими единокровными братом и сестрой – рожденными в 2000-м году врачом Эммой Малининой двойняшками Фрол и Устиньей. "Правда,мы видимся редко и в основном по праздникам, – рассказал Никита. – Фрол иУстинья уже взрослые люди, они нашли себя по жизни. Устинья, например, хотя ещеучится, но делает большие успехи в оперном пении. У каждого из них есть втораяполовина, а что еще нужно для счастья?!"