Лиана Шульгина вызвала возмущение у поклонников Валерии.

Лиана Шульгина вызвала возмущение у поклонников Валерии.Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году после того, как стало известно о ее беременности. Невестка знаменитости знакома подписчикам, как милая и скромная девушка. Она легко нашла общий язык со свекровью, а их брак с Арсением считается чуть ли не идеальным.Кроме того, фанаты отдают должное прекрасной внешности и фигуре родственницы исполнительницы и с восхищением наблюдают за ней в соцсетях, которые она ведет очень аккуратно. Однако недавно невестка Валерии шокировала россиян своим внешним видом. Она опубликовала в блоге снимок, где предстала перед народом в одном нижнем белье, прикрыв интимные места большим букетом цветов от любимого мужа.Подписчики изумились и заявили, что Лиана буквально опозорила семью, позволив себе такой откровенный наряд, а точнее полное его отсутствие. При этом сама Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин придерживаются достаточно строгих взглядов на такие вещи. Но пока никто из них не прокомментировал фото жены Арсения.Кстати, Лиана не раз делилась с поклонниками, что ей было сложно избавиться от лишних килограммов и вернуться в форму после родов. Она активно тренировалась и придерживалась правильного питания. Но девушка неоднократно срывалась и не могла усмирить свою волю. Когда она перестала видеть похудение единственной целью, то смогла понемногу приблизиться к своему идеалу.Также Шульгина признавалась, что мечтает о втором ребенке, но немного позже. Пока их маленькая дочь нуждается в большом количестве внимания.