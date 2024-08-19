Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре, что совпадает с новогодними праздниками. Защита уже подготовила новое ходатайство, в котором акцентируется внимание на ухудшающемся состоянии здоровья артиста

Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре, что совпадает с новогодними праздниками. Защита уже подготовила новое ходатайство, в котором акцентируется внимание на ухудшающемся состоянии здоровья артистаВ последние годы Ефремов столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Эксперты не исключают, что его нахождение в исправительном учреждении может привести к критическим последствиям.Адвокаты Ефремова собрали обширный пакет медицинских справок, подтверждающих наличие различных заболеваний. Одним из основных диагнозов является транзиторная ишемическая атака, которая проявляется в виде головных болей и головокружений. Эти симптомы уже вызывали беспокойство во время судебных разбирательств по делу о ДТП, когда актеру стало плохо прямо в зале суда. Сообщается, что продолжительное пребывание в условиях колонии может усугубить его состояние и привести к инсульту.На сегодняшний день Ефремов отбывает наказание за пьяное ДТП, в результате которого погибли люди. Он провел в колонии 3,5 года из 7,5 назначенных. Весной защита уже предпринимала шаги для получения УДО, но тогда ходатайство было отклонено из-за нескольких нарушений внутреннего распорядка. Теперь адвокаты уверены в успехе нового обращения, учитывая серьезные медицинские показания.Ситуация вокруг Ефремова вызывает широкий общественный резонанс. Многие обсуждают не только его личную судьбу, но и вопросы справедливости и гуманности в отношении осужденных. Некоторые считают, что здоровье актера должно быть приоритетом, в то время как другие напоминают о последствиях его действий и требуют ответственности.Если ходатайство будет удовлетворено, это станет важным событием как для самого Ефремова, так и для его поклонников. Выход на свободу к Новому году мог бы стать символом нового начала для актера после длительного периода лишения свободы. В любом случае, решение будет принято в ближайшие месяцы, и внимание общественности к этому делу только возрастает.