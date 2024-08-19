Кристина Орбакайте может вновь появиться на экранах в новогоднем Голубом огоньке. Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что участие певицы в этом традиционном концерте вполне вероятно.

Кристина Орбакайте может вновь появиться на экранах в новогоднем "Голубом огоньке". Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что участие певицы в этом традиционном концерте вполне вероятно.Он отметил, что на таких мероприятиях часто выступают артисты, которые представляют новые композиции. Учитывая, что у Орбакайте вышел новый трек, организаторы могут пригласить ее для участия.Однако Дзюник также подчеркнул, что это решение несет в себе определенные риски. Кристина столкнулась с травлей и неоднозначной реакцией публики. Многие поклонники и критики по-разному воспринимают ее творчество и личную позицию, что может повлиять на восприятие ее выступления. Это подчеркивает сложную ситуацию, в которой оказалась певица в последние годы.Последнее появление артистки на телевидении произошло на фестивале "Песня года – 2023". Этот факт удивил многих, так как Кристина долгое время отсутствовала в России. Обычно на подобных фестивалях выступают артисты с актуальными хитами, однако Орбакайте в последнее время не выпускала песен, которые бы стали популярными.После того как Кристина уехала в США к своей семье, ее гастрольная деятельность в России значительно сократилась. Весной у нее отменился тур. В итоге у Орбакайте осталось лишь два концерта в Санкт-Петербурге и Москве.Слухи о ее возвращении на родину с новыми выступлениями появились летом, но до сих пор в ее гастрольном графике нет запланированных мероприятий. Это создает неопределенность вокруг ее карьеры и дальнейших шагов. Несмотря на все трудности, многие поклонники надеются на возвращение Кристины на сцену и ее участие в новогодних праздниках, что могло бы стать символом обновления и возрождения карьеры певицы.