Поющая телеведущая Ольга Бузова пустила слух о беременности и теперь его активно подогревает.

Поющая телеведущая Ольга Бузова пустила слух о беременности и теперь его активно подогревает.Ольга Бузова после расставания с Давидом Манукяном с головой ушла в работу и изредка напоминала о том, сколько живет без интима. Недавно же, судя по всему, статус телезвезды изменился, и теперь она счастлива в новых отношениях. Несколько дней назад знаменитость намекнула на роман с неким мужчиной, а сегодня, 19 августа, на мероприятии в Екатеринбурге прямо заявила, что влюблена.Кроме того, Бузова, недавно пустив слух о беременности фотографией с детским креслом в автомобиле, сама же его и подогрела. Поющая телеведущая во время беседы с корреспондентом "Четвертого канала" , что главное в отношениях, когда "внутри живет что-то". В тот же момент она посмотрела на свой живот и нежно прикоснулась к нему рукой.Ольга предложила угадать, кто появится на свет – мальчик или девочка, а потом призналась, что согласна и на двойню."Пиарщик меня убьет", – добавила телезвезда, дав понять, что наговорила лишнего.Стоит отметить, что Ольга Бузова неоднократно говорила о своем желании обзавестись семьей. При этом телезвезда позиционирует себя как трудоголика и карьеристку. Однако знаменитость понимает, что ей придется отказаться от насыщенного графика ради мужа и детей.