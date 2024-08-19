Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что в семье случилось горе.

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что в семье случилось горе.В своем блогер в популярной социальной сети Ольга Орлова нередко показывает подписчикам своих питомцев, коих у нее пять – три собаки и две кошки. Некоторые интернет-пользователи призывают знаменитость отказаться от животных в доме из-за антисанитарии, которая вредит как ей, так и ее маленькой дочери. Но телеведущая не раз давала понять публике, что питомцы для нее – те же дети, которых нельзя бросать.Поэтому, например, недавно она весьма остро восприняла проблемы со здоровьем у одной из собак. Раздавленная горем Орлова сообщила, что беда случилась с псом по кличке Бруно. "У него случился приступ. Обострился гастрит", – рассказала 46-летняя телезвезда в новой публикации. По словам Ольги, она бдительно следит за состоянием животного ради оказания срочной помощи.Один из подписчиков предложил радикальное решение проблемы – усыпление собаки. Тот увидел в ситуации эгоизм Ольги Орловой. Мол, питомец лишь мучается. Эти слова поразили телезвезду, поэтому она ответила следующее: "У меня к вам единственная просьба: никогда не заводите животных". Как отметила знаменитость, ни одно животное не бросило человека из-за болезни или старости.