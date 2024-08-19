Поющая телеведущая Ольга Бузова намекнула на беременность.

Поющая телеведущая Ольга Бузова намекнула на беременность.Благодаря недавним публикациям Ольги Бузовой в популярной соцсети, ее поклонники узнали, что у телеведущей новый роман. Знаменитость не стала раскрывать личность любовника, ограничившись лишь изображением его части тела на новых снимках. Пока же интернет-пользователи гадают, является ли ее новый избранник публичным человеком или же нет.Интерес к своей персоне и личной жизни Ольга подогревает не только кольцом на безымянном пальце, но и емкими заявлениями. Например, недавно она намекнула на беременность, опубликовав снимок, на котором запечатлена рядом с детским креслом в автомобиле. "Хочу и жду", – коротко написала поющая телеведущая.Некоторые же интернет-пользователи посчитали, что Бузова намекнула не на своего ребенка. По их мнению, телеведущая готовится к родам своей подруги, бизнесвумен и блогерши Марии Погребняк, которая находится на последнем сроке беременности. Мол, вероятно, 38-летняя знаменитость станет крестной матерью.Кстати, перемены в личной жизни Ольги Бузовой не могут вызывать удивления в том числе потому, что этим летом у телезвезды насыщенный график. Знаменитость работает без выходных,съемочные площадки в Москве, а также другие российские города с концертами.