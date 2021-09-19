19.09.2021

2021-09-19 17:05:05

Какие автомобили выбирают владимирские гонщики

55 лет назад родилась автомобильная легенда- ЖИГУЛИ. В 1966 году было заключено генеральное соглашение между итальянской компанией Фиат и советским правительством о разработке нового авто. Давайте вспомним историю самого народного автомобиля, и узнаем, кто ему сегодня возвращает популярность?



"Жигули" - мечта всех мужчин Советского Союза. Позволить себе такой автомобиль могли немногие. В начале семидесятых "ВАЗ 2101", в народе "копейка", стоил 5 тысяч 150 рублей, по тем временам это была солидная сумма. К тому же нужно было еще и отстоять в очереди, каждый месяц отмечаясь. Иначе исключали из списка. "Жигулями" грезили и женщины. Так, первым автомобилем Аллы Пугачевой был ВАЗ 2103. Официальный срок службы автомобиля всего 7 лет, но советские автолюбители как могли продлевали ему жизнь. И в итоге "Жигули" до сих пор на ходу.



И встретить советский автопром можно ежедневно на дорогах Владимирской области. Вот эту ярко-зеленую семёрку знают все. О ней регулярно пишут в соцсетях. Владелец знаменитых "Жигулей" - студент Максим Ширкунов. Приобрел себе эту верную лошадку он всего полгода назад. По его словам, семёрка цепляет взгляды людей не хуже дорогой иномарки. Максим Ширкунов, владелец семёрки: “На светофорах автовладельцы останавливаются и показывают пальцы вверх, одобряют. Семерка, Лада, Ваз... все люди начинали в основном с них, все автовладельцы. И многие в ностальгию впадают. Например, я ездил в детстве учился на данном автомобиле».



По словам Максима, семёрка - отличный вариант для студента. Бюджетное обслуживание, при необходимости можно отремонтировать всё самому. В планах у владельца усовершенствовать зеленую семёрку, но кардинальных изменений ждать не стоит. Максим хочет поставить новые диски и немного доработать салон.



"Жигули" можно встретить не только на улицах города, но и на ралли-рейдах. Молодежь активно переделывает творения советского автопрома в спорткары. К примеру, вот эта семёрка, по утверждению владельца, разгоняется до ста девяноста километров в час. Секрет в легендарном двигателе от 41-го "Москвича", рассказывает создатель гоночного болида Артём Воловяшко. На такой скорости со стандартными ремнями безопасности не поездишь... Артём Воловяшко, гонщик: “Едем на максимуме, но стараемся ехать с головой. Некоторые ребята, я очень много на соревнованиях замечаю, расслабляют, чтобы было посвободнее, удобнее, но это неправильно. Надо ты вот сел, зафиксировался. Поднял, опустил. Приковал себя. Самая надежная фиксация этими ремнями”.



Свою гоночную семерку владелец называет Франкенштейном, потому что собрана она из частей других авто. Грамотный тюнинг позволил Артему выиграть много соревнований по ралли-рейдам. Помогает, по его словам, и фартовый 34-й номер. Артём Воловяшко, гонщик: “Если перевернуть, то это будет 43, под 43 номером ездит у нас Кен Блок, легендарный в Америке человек, который джимханы проводит и всё остальное. Ему он дает счастливые заезды и мне тоже”.



Сейчас Артём готовит к гонкам новый автомобиль - "красную пулю", иначе говоря, копейку. Она уже готова к установке мощного "сердца". Двигатели "Жигулей" рычат на дорогах уже 51-й год, но со временем эти автомобили становятся только лучше, утверждают знающие автолюбители- в опытных руках машины приобретают новую жизнь. Юлия Шувалова, Илья Хлудов, Андрей Синягин "Вести Владимир".