Во Владимирской области на 18 сентября выявлено 154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 18 сентября выявлено 154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 46 человек. Ещё 18 жителей подхватили опасную инфекцию в 20 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Суздальском, 2 сл. в Киржачском, 6 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Петушинском, 3 сл. в Александровском, 6 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 5 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 52 297 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 12 072 случая во Владимире, 6038 - в Гусь-Хрустальном районе, 5696 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.