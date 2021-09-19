Белорусский лидер на днях выступил на форуме Символ единства в крупном спорткомплексе в центре Минска.

Белорусский лидер на днях выступил на форуме "Символ единства" в крупном спорткомплексе в центре Минска.В ходе выступления президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился поистине пламенной речью. Одну из самых ярких частей своего послания он адресовал западным соседям государства.Сначала белорусский лидер дал понять, что никакая страна не выбирает себе соседей, но Минск всегда старается поддерживать с ними дружеские и дипломатичные отношения. Однако после этого Лукашенко заявил, что столица Литвы Вильнюс и польский город Белосток являются белорусскими землями. Он также напомнил, что прежде литовское "сердце" носило белорусское название – Вильно.Кроме того, Александр Лукашенко считает, что население всех белорусских земель объединяет общая историческая память. При этом глава белорусского государства подчеркнул, что в настоящее время власти страны не обсуждают это и не предъявляют к западным партнерам никаких территориальных претензий. Примечательно, что после этих слов зрители взорвались бурными аплодисментами.Однако пользователи Сети были не столь благосклонны к белорусскому лидеру. Некоторые из них заявляли, что Белоруссия никогда не была независимым государством до 1991 года, когда произошел распад СССР. А один из комментаторов напомнил ему старую пословицу – "На чужой каравай рот не разевай". Другие же предположили, что таким образом Батька пытается заигрывать с националистами и отвлечь народ от насущных проблем.