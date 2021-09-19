В последние дни суточные прирост зараженных COVID-19 в Москве и России в целом снова увеличивается.

В последние дни суточные прирост зараженных COVID-19 в Москве и России в целом снова увеличивается.Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что главной причиной очередного всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве сегодня является смена сезона. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.По словам Собянина, новый виток заболеваемости связан с завершением летнего периода: многие жители города возвращаются из отпусков, а у студентов и школьников начался учебный год. Градоначальник призвал граждан соблюдать меры эпидемиологической безопасности и проявлять осторожность относительно своего здоровья в целом.Однако ранее некоторые эксперты предположили, что в Москву мог проникнуть новый штамм коронавируса COVID-19. Эта версия вируса получила обозначение "мю" и была впервые обнаружена в январе 2021 года в Колумбии. Специалисты отмечают, что данный штамм может и не быть более заразным, однако он немного лучше уклоняется от иммунной системы и более устойчив к вакцинам и антителам.Напомним, что за минувшие сутки Москва вновь возглавила список субъектов и регионов по объему коронавирусом в России. В столице инфекцию подхватили 2376 человек, в то время как вылечить удалось только 1215 жителей. Еще 49 пациентов не справились с болезнью и умерли.