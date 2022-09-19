Анастасия Костенко неустанно демонстрировала в Сети семейное счастье, а теперь лишь отбивается от злопыхателей.

Анастасия Костенко неустанно демонстрировала в Сети семейное счастье, а теперь лишь отбивается от злопыхателей.После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко, которая впоследствии родила от него троих детей. Этот брак для футболиста – третий. И, очевидно, очередная супруга спортсмена свято верит, что она будет последней избранницей.Насколько крепким является союз Тарасова и Костенко, никто не имеет права рассуждать, но когда личное по вине самой пары становится публичным, рождаются различные сплетни и слухи. Например, недавно народ заговорил о возможных изменах футболиста.Дело в том, что публике стало известно, что Дмитрий днями не ночует дома, а у товарища якобы из-за большой занятости. А еще его недавно видели в ночном клубе. Спортсмен отдыхал в компании двух девушек. То есть Тарасов хоть и на время, но все-таки бросил Костенко одну с тремя детьми.Анастасия, судя по ее недавней публикации в Сети, устала от повышенного внимания публики."Надеюсь, на том свете ни у кого не будет смартфонов и Интернета", – взвыла супруга футболиста.Напомним, Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова двух дочерей – Милану (2018 г.р.) и Еву (2020 г.р.), а также сына Алексея (2021 г.р.).