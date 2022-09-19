Алла Пугачева долго отмалчивалась о происходящих в стране событиях. Но когда ее пятого мужа Максима Галкина* признали иностранным агентом, певица молчать не стала. Шоу-бизнес сегодня на все лады комментирует резонансное заявление последней Народной артистки СССР.

Алла Пугачева долго отмалчивалась о происходящих в стране событиях. Но когда ее пятого мужа Максима Галкина* признали иностранным агентом, певица молчать не стала. Шоу-бизнес сегодня на все лады комментирует резонансное заявление последней Народной артистки СССР.Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным."Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", — заявила певица.Блогер Мария Погребняк поражена тому потоку негатива, который полился на Аллу Пугачеву после ее обращения к властям. Люди, в частости, пишут: "Алла с ее багажом жизненного опыта могла бы пояснить своему молодому, недалекому, как оказалось, в политическом плане мужу, что такое Родина, патриотизм, где белое, а где черное. Жаль Галкина – человек без Родины"."Откуда столько удивлений в комментариях? Это муж и жена, их точки зрения совпадают. Или кто-то считал, что они говорят на разных языках?" – написала жена футболиста Павла Погребняка у себя в Telegram-канале.Напомним, что, помимо Максима Галкина, к иноагентам сегодня относят Юрия Дудя, Алишера Моргенштерна, Андрея Макаревича, Михаила Шаца, Татьяну Лазареву. Как правило, источником финансирования их значится Украина.*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.