Каждый шаг Ольги Бузовой тщательно продумывает ее команда, считает известный блогер.

Каждый шаг Ольги Бузовой тщательно продумывает ее команда, считает известный блогер.Кто бы что ни говорил, но Ольга Бузова считается одной из самых известных женщин в России. 36-летняя ведущая шоу "Звезды в Африке" имеет армию как поклонников, так и злопыхателей. И те, и другие активно обсуждают каждое появление поп-дивы на публике, хоть и в разном ключе.Как считает блогер Аслан Долаев, Бузова умеет и любит эпатировать публику. "Она настоящая хайпожорка", – не сомневается он. Также молодой человек уверен, что команда Бузовой продумывает каждый ее шаг. "Поэтому даже из скучного события всегда с ее участием происходит эпатаж", – сказал Долаев в беседе с "Дни.ру".Так он выразился, говоря о недавней выходке Бузовой в сочинском ресторане. Напомним, звезда устроила шоу на глазах у посетителей. Она вышла к играющему на скрипке мужчине и станцевала под мелодию, которая перекликалась с фонограммой ее песни "Антитела"."Я понимаю, что ее песни ей приносят большое удовольствие, но люди хотели музыку слушать в ресторане...", – высказался блогер.Аслан Долаев считает, что главный талант Ольги Бузовой, которая, несомненно, обожает быть в центре внимания, – это грамотный пиар.