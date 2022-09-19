Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.
Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.
В этом году осень в российскую столицу пришла ровно по
расписанию. С началом сентября началось и похолодание. Благо, власти Москвы
заранее подготовились к отопительному сезону, поэтому уже на второй неделе
месяца тепло пошло по трубам. Изначально отоплением обеспечили социальные
учреждения города, а в минувшее воскресенье, 18 сентября, – жилые дома.
Параллельно с началом отопительного сезона в Москве запустили
горячую линию по соответствующим вопроса. Теперь жители столицы могут позвонить
в Общегородской контакт-центр, чтобы уточнить необходимую информацию и оставить
заявки о неполадках. Телефон для связи: +7 800 100-23-29.
Горячая линия будет функционировать в период включения
теплоснабжения. Позвонить туда можно, например, если трубы в квартире остались
холодными или батареи недостаточно прогрелись. Также по телефону можно сообщить
об авариях, поломках и протечках в системе. Однако оставить заявку о неполадках
можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла
в Москве.
Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, по указанию
мэра Москвы Сергея Собянина отопительный сезон в городе стартовал в полном
объеме. Он также подчеркнул, что на всех городских объектах отопление включат в
течение пяти дней.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного
воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу
систем теплоснабжения на зимний режим работы", – отметил Петр Бирюков.
Чиновник также добавил, что школы, детские сады, больницы и
поликлиники уже получили тепло. На данный момент продолжается подача
теплоносителя в жилые дома и офисные центры. На заключительном этапе
обслуживания – предприятия торговли и промышленности.
По словам заместителя градоначальника, все работы проходят в
штатном режиме, однако аварийные службы находятся в полной готовности.
Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий добавил, что через
горячую линию москвичи смогут уточнить, когда в их дом придет тепло.
"В этот период обычно возрастает число звонков на линию
единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с
отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит
распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", –
подчеркнул он.