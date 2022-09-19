Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.

Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.В этом году осень в российскую столицу пришла ровно порасписанию. С началом сентября началось и похолодание. Благо, власти Москвызаранее подготовились к отопительному сезону, поэтому уже на второй неделемесяца тепло пошло по трубам. Изначально отоплением обеспечили социальныеучреждения города, а в минувшее воскресенье, 18 сентября, – жилые дома.Параллельно с началом отопительного сезона в Москве запустилигорячую линию по соответствующим вопроса. Теперь жители столицы могут позвонитьв Общегородской контакт-центр, чтобы уточнить необходимую информацию и оставитьзаявки о неполадках. Телефон для связи: +7 800 100-23-29.Горячая линия будет функционировать в период включениятеплоснабжения. Позвонить туда можно, например, если трубы в квартире осталисьхолодными или батареи недостаточно прогрелись. Также по телефону можно сообщитьоб авариях, поломках и протечках в системе. Однако оставить заявку о неполадкахможно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче теплав Москве.Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросамжилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, по указаниюмэра Москвы Сергея Собянина отопительный сезон в городе стартовал в полномобъеме. Он также подчеркнул, что на всех городских объектах отопление включат втечение пяти дней."В связи с понижением среднесуточной температуры наружноговоздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводусистем теплоснабжения на зимний режим работы", – отметил Петр Бирюков.Чиновник также добавил, что школы, детские сады, больницы иполиклиники уже получили тепло. На данный момент продолжается подачатеплоносителя в жилые дома и офисные центры. На заключительном этапеобслуживания – предприятия торговли и промышленности.По словам заместителя градоначальника, все работы проходят вштатном режиме, однако аварийные службы находятся в полной готовности.Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий добавил, что черезгорячую линию москвичи смогут уточнить, когда в их дом придет тепло."В этот период обычно возрастает число звонков на линиюединого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны сотоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволитраспределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", –подчеркнул он.