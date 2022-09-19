Джиган подвергся атаке со стороны преступников, которых теперь разыскивает полиция.

Джиган подвергся атаке со стороны преступников, которых теперь разыскивает полиция.Дом рэпера Джигана обокрали воры. Преступники проникли в жилище и вынесли оттуда два экземпляра элитных часов Rolex, цена которых составляет шесть миллионов рублей.Обнаружив пропажу, Джиган написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сам исполнитель пока не комментирует произошедшее. Когда именно произошло воровство и при каких обстоятельствах, не известно.Напомним, рэпер Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. Год назад артист угодил в рехаб после крупного загула и лечился от зависимости. Тогда рэпер в нетрезвом состоянии выходил в прямой эфир в соцсетях и нес всякую чушь, угрожая расправой коллеге. Самойлова после инцидента всерьез задумывалась о разводе, однако спустя время простила опального мужа и дала ему вторй шанс.Сейчас проблемы позади, Джиган продолжает строить музыкальную карьеру и обеспечивать семью. Недавно звезды с детьми переехали в новый "дом мечты". Также в сентябре стало известно, что Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае за 36 миллионов. По словам модели и бизнесвумен, в тот момент у нее с мужем была паника, поэтому они решили перестраховаться.