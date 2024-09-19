В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино Амурская осень. Кажется, все сливки театра, кино и музыки в эти дни – на Амурской земле. Среди гостей – певица, композитор и поэт Ирина Грибулина.

В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Кажется, все сливки театра, кино и музыки в эти дни – на Амурской земле. Среди гостей – певица, композитор и поэт Ирина Грибулина.Ирина Грибулина уже четырежды была замужем. Но очередное, уже пятое по счету замужество, пока не планирует. "Я, конечно, очень люблю мужчин, но еще больше ценю свободу, творчество, радость жизни, – пояснила она. – Хотя, если найдется достойный, то почему и не поставить еще один штамп?!"Ирина Евгеньевна признается, что ей сейчас очень хорошо и комфортно. "У меня талантливая красивая дочь (актриса Анастасия Грибулина – Прим. ред.), которая помогает вести быт, – пояснила певица. – Но у меня есть много знакомых мужчин, которые всегда готовы прийти на помощь. Я не нахожусь сегодня в поиске спутника жизни, а ищу новые темы, мелодии, рифмы, друзей, концерты. Это важнее.А мужики сами меня ищут – я устала отбиваться от поклонников и предложение".При этом стоит заметить, что у 70-летней Грибулиной, вопреки моде в шоу-бизнесе, никогда не было мужей моложе ее самой. "Я не пристрастна к молодым мужьям, – улыбается она. – Зато все мои мужья, за исключением одного, были хорошими и достойными людьми. Надо иметь мудрость и ум, чтобы после развода сохранить хорошие отношения. И все мои бывшие, кроме того одного, остаются моими друзьями. Один развод был для меня очень тяжелым. А с остальными мы хорошо расстались".