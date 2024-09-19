День города и Технопарка «Русклимат ИКСЭл» пройдет в городе Киржаче Владимирской области 21 сентября на стадионе «Торпедо».

День города и Технопарка «Русклимат ИКСЭл» пройдет в городе Киржаче Владимирской области 21 сентября на стадионе «Торпедо» и завершится грандиозным концертом. Хедлайнер вечернего шоу – звёздная группа «Фабрика».Гостей праздника ждёт большой футбольный турнир, фудкорт, море детских аттракционов, более ста танцевальных и развлекательных номеров, тематические шатры и программа бесплатного медицинского обслуживания сотрудников Технопарка. На Ярмарке вакансий представят самые востребованные профессии Технопарка «Русклимат ИКСЭл» и предложат заполнить анкету соискателя.В рамках программы мероприятия 10-летний юбилей успешной работы отметит киржачский филиал Ижевского завода тепловой техники. Жителей и гостей города ждёт зажигательная дискотека 80-х, свои лучшие треки представит космополит техно-ди-джей Eldar Tagiev.«День города и Технопарка— это праздник, который подчеркивает неразрывную связь большого климатического кластера России и нашего любимого города. В прошлом году мы отметили 10-летний юбилей Технопарка, в котором приняли участие более 12 тысяч киржачан. Приглашаю всех 21 сентября на стадион «Торпедо», чтобы вместе сделать это событие по-настоящему незабываемым!», – отметил председатель Совета директоров ТПХ Михаил Тимошенко.Начало мероприятия: 21 сентября, 10:30.Вход свободный0+