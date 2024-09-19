Мэрия уже второй раз пытается найти перевозчика, который будет обслуживать 19 новых МАЗов. На сайте администрации города Владимира появился новый аукцион на передачу транспорта в

Мэрия уже второй раз пытается найти перевозчика, который будет обслуживать 19 новых МАЗов. На сайте администрации города Владимира появился новый аукцион на передачу транспорта в безвозмездное пользование на 25 лет. Для того, чтобы использовать эти автобусы, перевозчику необходимо будет заплатить разовый платеж – 420 тысяч рублей. Во время первых торгов заявку подала компания «Владимирпассажиртранс», но