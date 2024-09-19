Вместо классического путешествия по экспозициям школьникам показали «музейную кухню».

В гостях у музея-заповедника «Александровская слобода» – «Движение первых»! Специально для ребят, которым вскоре предстоит определиться с выбором профессии и выпускных экзаменов, впервые была организована экскурсия по профориентации. Она состоялась в рамках проекта «Первые в профессии». Вместо классического путешествия по экспозициям школьникам показали «музейную кухню».Не секрет, что для многих музей – это хранилище артефактов, в котором сотрудники периодически стирают пыль и безостановочно пьют чай (возможно, из самовара).На самом деле, современный музей наполнен жизнью, событиями, впечатлениями, безостановочным движением и бесконечным развитием. А еще – людьми самых разных профессий, и не всегда музейных!Об этом старшеклассникам рассказала врио директора музея-заповедника Марина Константиновна Рыбакова (кстати, Музей Ивана Грозного – ее единственное место работы): «У нас давно появилась идея привлекать подрастающее поколение, заинтересовывая их музейными профессиями. Илья Ефимов, один из специалистов по организации работы Местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых» в Александровском районе, поддержал нас, собрав группу заинтересованных.При подготовке экскурсии я ставила перед собой задачу не просто показать разные профессии, но и раскрыть разные направления музейной сферы, сделав упор, что нам нужны и специалисты из других отраслей.Например, показав зондажи и рассказав о работе архитекторов, археологов, реставраторов, я перешла к созданию на основе этой базы современных виртуальных проектов. Мы коснулись и работы ландшафтных дизайнеров, которые могут помочь в создании атмосферы средневекового города, и службы безопасности. Конечно, уделили внимание администраторам и экскурсоводам, зашли и в сувенирную лавку – для нас очень важны специалисты по платным услугам».Вместе с «хозяйкой» «Слободы» ребята обошли все службы, узнав о тонкостях работы реставраторов, экспозиционеров, фондовиков. Причем очень наглядно – побывав в хранилище живописи, на монтаже новой выставки и побеседовав с реставратором в процессе работы. А еще познакомились с применением в музейной сфере новых информационных технологий, подробно расспросили, чем здесь занимается выпускница полиграфического института и как применяют свою специальность учителя русского языка и литературы.В заключение ребятам представилась возможность оценить совместный труд научных сотрудников, выставочного отдела и методистов. Для них провели экскурсию по новой экспозиции «На Печатном дворе». Сами ребята отметили, что «встреча вдохновила на достижение новых высот и расширение своего кругозора в выборе будущей профессии! Каждая из этих специальностей важна и интересна, и мы уверены, что среди нас есть те, кто станет настоящими профессионалами в своих сферах!».