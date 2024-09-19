Пожарные продолжают работать на месте торфяного пожара в Камешковском районе. Площадь активного тления удалось сократить с 4 до 3,6 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пожарные продолжают работать на месте торфяного пожара в Камешковском районе. Площадь активного тления удалось сократить с 4 до 3,6 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Торфяники там горят с выходных. Еще один очаг тления торфа зафиксировали в в Гусь-Хрустальном районе, у села Панфилово. Смог от этих пожаров дошел до Владимира. Из-за жаркой сухой