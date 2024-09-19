Ксения Бородина не устает делиться с подписчиками романтическим контентом.

Ксения Бородина не устает делиться с подписчиками романтическим контентом.Уже более двух месяцев Ксения Бородина радует своих подписчиков романтичными фото и видео. Многие успели порадоваться за 41-летнюю ведущую, которая обрела свое счастье на Алтае во время съемок шоу "Последний герой", Ведь именно там она познакомилась с блогером из Ставрополя Николаем Сердюковым. Однако некоторые увидели в отношении нового избранника Ксении неискренность.Под видеороликом, который Бородина выложила накануне в своей соцсети, поклонники разоблачили ее бойфренда и оставили много негативных комментариев. Так, они заявили, что Николай пользуется красотой и популярностью Ксении, но на самом деле не испытывает к ней никаких чувств. Они это увидели в его холодном взгляде.Ранее об этом же заявлял бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов. Он рассказал журналистам, что Сердюков начал встречаться с женщиной старше себя в погоне за медийностью. Ведь разница в возрасте между его бывшей женой Алиной Акиловой и нынешней подругой составляет 11 лет.Фанаты жалеют Бородину, которая, по их мнению, реально влюблена в ставропольского блогера, Они переживают, что она может в очередной раз обжечься и остаться с разбитым сердцем."Это не любовь, а показуха какая-то!", "Не верю в его чувства, Бородину жаль", "Когда люди любят друг друга, у них нет времени на съемки, но Коле же надо пилить контент", – написали подписчики в комментариях.