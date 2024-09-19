Владимир Познер прокомментировал слухи о своем возвращении на Первый канал. Известный российский и советский журналист назвал их преувеличением.

Владимир Познер прокомментировал слухи о своем возвращении на Первый канал. Известный российский и советский журналист назвал их преувеличением.Владимир Владимирович объяснил, что его сотрудничество с телеканалом связано с проектом, который он предложил полтора года назад. Речь идет о документальном фильме под названием "Турецкая тетрадь", посвященном Турции.Познер отметил, что съемки завершены, и фильм передан на Первый канал. Однако окончательного подтверждения о его показе он пока не получил."Сказать, что я возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем", — сказал Познер. Это заявление подчеркивает неоднозначность его ситуации: хотя проект действительно существует и находится на стадии обсуждения, говорить о полноценном возвращении в эфир преждевременно.Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Познер может вернуться с новым проектом. Однако сам журналист сохранял скептицизм по этому поводу. Он признавался, что мечтает о возвращении на телеканал, но не уверен в его реальности. В марте 2022 года Познер объяснял исчезновение своей авторской программы "Познер" из сетки вещания Первого канала тем, что телеканал изменил свою редакционную политику и стал больше ориентироваться на информационный контент, отказываясь от развлекательных программ.Ситуация вокруг Познера и Первого канала остается неопределенной. Его проект "Турецкая тетрадь" может стать началом нового этапа в сотрудничестве, однако пока это лишь потенциальная возможность. Познер продолжает оставаться значимой фигурой в российском медиа-пространстве даже несмотря на свои редкие появления и высказывания.