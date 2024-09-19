Новая защита трубопроводов от механических, влажностных и температурных воздействий появилась и в микрорайоне Энергетик. Предотвратить коррозию на трубах, уменьшить теплопотери и

Новая защита трубопроводов от механических, влажностных и температурных воздействий появилась и в микрорайоне Энергетик. Предотвратить коррозию на трубах, уменьшить теплопотери и обезопасить жителей от чрезвычайно высоких температур — одни из главных задач специалистов тепловых сетей. Геворг Еприкян, главный специалист группы ремонтов Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Срок эксплуатации у них возможен более 20 лет. Сами