Черные клубы дыма было видно за десятки метров от места ДТП. Страшная авария произошла в Вязниковском районе 18 сентября в 17:25. Недалеко от поворота на поселок Мстера, на 280 километре трассы М-7

Черные клубы дыма было видно за десятки метров от места ДТП. Страшная авария произошла в Вязниковском районе 18 сентября в 17:25. Недалеко от поворота на поселок Мстера, на 280 километре трассы М-7 «Волга», столкнулись сразу три фуры. Водитель сгоревшего большегруза «Скания» погиб. Ему было 57 лет. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГАИ области Водитель автомобиля