Во Владимирском экспоцентре открылась выставка «Владпродэкспо». Более 50 участников из разных городов России представляют свою уникальную продукцию на Батурина, 35. Многодетная семья

Во Владимирском экспоцентре открылась выставка «Владпродэкспо». Более 50 участников из разных городов России представляют свою уникальную продукцию на Батурина, 35. Многодетная семья Королевых нашла свое призвание в молочном бизнесе. В селе Богородское в Кольчугинском районе они изготавливают натуральные домашние сыры на основе козьего и коровьего молока. Как рассказывает Ирина Королева, всё началось с подаренной первой