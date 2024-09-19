В Кольчугинском районе в поселке Бавлены в детскую школу искусств закупили оборудование, но использовать его не стали. Почему-то балетные станки и осветительная аппаратура для сцены

В Кольчугинском районе в поселке Бавлены в детскую школу искусств закупили оборудование, но использовать его не стали. Почему-то балетные станки и осветительная аппаратура для сцены установлены не были. Как сообщили в прокуратуре, техническое и хореографическое оборудование в ДШИ приобрели в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Его стоимость – больше 800 тысяч рублей. По