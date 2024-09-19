местная жительница обратилась с заявлением о том, что через ее участок проходит электролиния к соседнему участку.

За игнорирование обращения местной жительницы, руководитель региональных электрических сетей Коврова Владимирской области оказался фигурантов административного дела. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.Ведомство вынесло представление директору компании за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Размер штрафа составляет до 10 тысяч рублей.Дело в том, что местная жительница обратилась с заявлением о том, что через ее участок проходит электролиния к соседнему участку. Информация до ответственной организации была донесена, но меры по решению вопроса приняты не были. В конечном итоге, после вмешательства прокуратуры, электролинии перенесены с участка. Напомним, ранее мы писали, что