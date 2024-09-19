Жительница Вахромеевского сельского поселения не смогла добиться у местных чиновников ликвидации аварийного дерева, стоящего на муниципальной земле. После нескольких обращений в местную

Жительница Вахромеевского сельского поселения не смогла добиться у местных чиновников ликвидации аварийного дерева, стоящего на муниципальной земле. После нескольких обращений в местную администрацию она решила пойти в прокуратуру. Дело в том, что дерево опасно наклонено в сторону дома. Кроме того, ветви находятся критично близко к электропроводам, что создает угрозу аварийных ситуаций и отключения электроэнергии. Если