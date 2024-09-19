Авария, произошедшая на 279 км М-7 в Вязниковском районе 18 сентября, привлекла к пожару. В 17:28 на место вызвали пожарных. В пресс-службе МЧС области рассказали, что огонь распространился на

Авария, произошедшая на 279 км М-7 в Вязниковском районе 18 сентября, привлекла к пожару. В 17:28 на место вызвали пожарных. В пресс-службе МЧС области рассказали, что огонь распространился на площадь 45 квадратных метров. Спасатели также вытащили из покореженной машины пострадавшего. Вероятно, это был водитель загоревшегося авто. Судя по фото, фура сгоерла дотла. Прокомментируйте новость у