Анатолий Кашпировский бурно отреагировал на обычный вопрос корреспондента.

Анатолий Кашпировский бурно отреагировал на обычный вопрос корреспондента.85-летний Анатолий Кашпировский продолжает проводить свои сеансы, ведь от его состояния уже мало что осталось. Поэтому маг до сих пор вынужден работать. После выступления гипнотизер вышел из концертного зала в компании помощников и своей супруги Гулизар Чалбашовой. Его встретили журналисты, чтобы задать несколько вопросов, но психотерапевт повел себя странно после речи о критики в его сторону.Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве, а его жена едва не выбила телефон из рук корреспондента. Женщина занимается соцсетями мужа и поэтому всегда контролирует его контент. А теперь, видимо, еще и следит за безопасностью. Помощник гипнотизера в свою очередь обещал работникам СМИ проблемы с мужской силой, которую обычно лечит маг.После этого представитель целителя прокомментировал новость о нападении на корреспондентов. Он заявил, что журналисты начали снимать без разрешения и оскорблять экстрасенса. Поэтому реакция оказалась такой бурной.Немного ранее появилась информация, что за четыре дня сеансов Кашпировский заработал 6 миллионов рублей. Билет на групповое посещение стоит до 9 тысяч рублей. За индивидуальный сеанс нужно заплатить 25 тысяч. Маг обещает помочь обрести стройную фигуру и вылечить многие заболевания. К слову, директор целителя опроверг эту информацию.