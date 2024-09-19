Авто помогут местным жителям вести более активный образ жизни.

Десятерым жителям Владимирской области подарили машины марки «ЛадаГранта». Авто они получили в подарок от отделения СФР по региону. Фонд также будет заниматься обслуживанием и ремонтом машин.Транспортные средства подарили владимирцам, которые получили травмы на производстве. Авто помогут местным жителям вести более активный образ жизни.Отмечается, что за последние семь лет работы областной СФР предоставил транспортные средства 69 владимирцам. Напомним, ранее мы писали, что